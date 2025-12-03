سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الكويت وصندوق النقد الدولي وذلك وفق رؤية (كويت 2035) وخاصة في مجالات زيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاح نظام الدعوم وتوجيهها للمستحقين واستدامة المالية العامة والضريبة الانتقائية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري مع صندوق النقد الدولي لمتابعة ما تم بحثه في هذه المجالات بما يعزز جهود البلاد ورؤيتها الاقتصادية الطموحة.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من المختصين في إدارة التعاون الاقتصادي الدولي والتخطيط المالي والمتابعة والدين العام بوزارة المالية.