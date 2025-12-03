وزيرة الشؤون: معرض “أنا موهوب” منصة لإبراز قدرات ذوي الإعاقة وعرض مواهبهم

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء إن معرض (أنا موهوب) في نسخته السادسة يجسد إيمان الدولة بقدرات أبنائها من ذوي الإعاقة وحرصها على توفير المنصات التي تتيح لهم عرض مواهبهم وابداعاتهم.

جاء ذلك في تصريح الحويلة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بافتتاح المعرض بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام بتنظيم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأضافت أن المعرض يتيح الفرصة لذوي الإعاقة لاكتشاف مهاراتهم وصقلها فضلا عن دورها في تعزيز ثقتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل المباشر مع الجمهور بما يسهم في تغيير بعض الصور النمطية السائدة لدى بعض فئات المجتمع.

وأشادت بالمشاركين وبأعمالهم الفنية والحرفية ومشاريعهم المبتكرة مثمنة جهود الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة مراكز ذوي الإعاقة في تنظيم مثل هذه المبادرات الفاعلة.

وأكدت أن (هيئة الإعاقة) تواصل دعم كافة البرامج والأنشطة التي تعنى باكتشاف المواهب وتنميتها في المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية والتي تترجم التزامهم بتعزيز ذوي الإعاقة وتمكينهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

من جهتها قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الدكتورة دلال العثمان في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذا الاحتفاء يعكس التزام البلاد الراسخ بدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في المجتمع إذ يمثل المعرض منصة فاعلة لإبراز مواهبهم.

وأضافت العثمان أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف لإدماجهم وإبراز حقوقهم وقدراتهم مؤكدة أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بهم وتعمل على تطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال (هيئة الإعاقة) التي تواصل تطوير جهودها في هذا المجال.

بدورها قالت رئيسة رابطة أمهات متلازمة داون حصة البالول لـ(كونا) إن الرابطة حريصة على المشاركة بمختلف الفعاليات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والرامية إلى دمجهم وإبراز مواهبهم في المجتمع.

وأوضحت البالول أن الرابطة تعمل على دعم الأشخاص من متلازمة داون وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل من خلال برامج تدريبية مهنية وحرفية تشرف عليها مؤسسة الرعاية المتكاملة بالتعاون مع إدارات المدارس والأسر مشددة على أن مشاركة الأسر تعد محورا أساسيا في انجاح برامج الرابطة.