سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والعلمية والثقافية وبصورة عززت من المكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما ثمن سموه حفظه الله عمق أواصر العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة إلى آفاق أرحب وأشمل.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموهما موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.