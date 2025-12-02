الداخلية: ضبط شخصين من جنسية عربية يقومان ببيع عملات ورقية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ضبط شخصين من جنسية عربية يقومان بأعمال نصب واحتيال من خلال إيهام الراغبين بالثراء السريع ببيع عملات ورقية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي بنصف قيمتها الحقيقية مقابل استبدالها بالعملة الكويتية.

وذكرت (الداحلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تمكنت من ضبطهم وذلك في إطار الجهود المستمرة لقطاع شؤون الأمن الجنائي في مكافحة جرائم التزييف والتزوير وحماية المجتمع من أساليب الاحتيال المالي.

وأوضح البيان بأنه عثر بحوزتهما على مبالغ مالية مزيفة من فئة 100 دولار قيمتها 100000 دولار أمريكي تم إعدادها “عن طريق التصوير” وتغليفها داخل حزم بلاستيكية محكمة تمهيدا لترويجها على الضحايا مبينة انه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في التصدي لمختلف أساليب الاحتيال والتزييف داعية الجميع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف الوعود الوهمية بالربح السريع والإبلاغ فورا عن أي نشاط يشتبه به.