” فيتش” تثبت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج عند “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”

نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين لدى بنك الخليج دلال الدوسري

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، كما قامت بتثبيت الجدوى المالية في المرتبة “bbb-“.

ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن وكالة فيتش، أفادت الوكالة أن التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل يعكس إمكانية حصول البنك على الدعم المحتمل من السلطات الكويتية إذا لزم الأمر وفقاً لتصنيف الدعم الحكومي في المرتبة “a”، كما إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف البنك على المدى الطويل تتماشى مع النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لدولة الكويت. وأضافت الوكالة في بيانها: “أن تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج يعكس المركز المحلي الجيد للبنك واتباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر وجودة الأصول لديه، وكفاية رأس المال وقاعدة التمويل المستقرة للبنك”.

وذكرت فيتش “أن بنك الخليج يتمتع بحصة سوقية تبلغ 6.1% من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك كما في نهاية الربع الثالث من 2025، مدعومة بقوة العلامة التجارية للبنك، هذا إضافةً إلى استقرار البيئة التشغيلية للبنك والنسبة المنخفضة لقروض المرحلة الثالثة، وارتفاع مستويات المخصصات، إلى جانب جودة الرسملة واستقرار قاعدة التمويل.

وتعليقاً على إعلان وكالة فيتش، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين لدى بنك الخليج، قائلةً: “نحن سعداء بقيام وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعكس هذا التثبيت قوة تواجد بنك الخليج في السوق المحلية، ونهجه المتحوط في إدارة المخاطر وجودة أصوله ورأس ماله”.

ولايزال بنك الخليج يحظى بتقدير واسع دولياً بفضل جدارته المالية وقوته الائتمانية حيث تحظى تصنيفاته بالمرتبة “A” من كبرى وكالات التصنيف العالمية الثلاث. هذا، وبالإضافة إلى تثبيت وكالة فيش لتصنيف بنك الخليج على المدى الطويل عند “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، يحتفظ البنك أيضاً بتصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من وكالة “كابيتال إنتليجنس” وبتصنيف الودائع على المدى الطويل عند “A3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من وكالة “موديز لخدمات المستثمرين”.