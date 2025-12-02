وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفيري هنغاريا وإيران

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفير جمهورية هنغاريا

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير جمهورية هنغاريا الصديقة لدى دولة الكويت اندراش سابو حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

هذا وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والتأكيد على تطويرها وتعزيز أطر التعاون بينهما في شتى المجالات خاصة في مجالات الطب والتعليم والاستثمار وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استقبل معاليهما سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة لدى دولة الكويت محمد توتونجي حيث نقل سعادته تحيات فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم تطلعاتهما المشتركة وفرص تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لاسيما فيما يخص الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب نحو المزيد من التقدم والازدهار وتوثيق ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الصديقين.