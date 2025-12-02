سفير الكويت بتركيا يقدم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى تركمانستان

سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية عبدالعزيز العدواني يقدم أوراق اعتماده كسفير لدولة الكويت غير مقيم لدى تركمانستان إلى رئيسة البرلمان دنيا غوزل غولمانوفا

قدم سفير دولة الكويت لدى تركيا عبدالعزيز العدواني أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدولة الكويت لدى تركمانستان وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة عشق آباد.

وذكرت سفارة دولة الكويت في أنقرة في بيان أن السفير العدواني قدم أوراق اعتماده بهذه المناسبة إلى رئيس برلمان تركمانستان دنيا غوزل غولمانوفا.

وأضافت أن السفير العدواني نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله إلى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف وتمنياتهم لقيادة وشعب تركمانستان بدوام التقدم والازدهار.

وأشاد السفير العدواني وفق البيان بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الكويت وتركمانستان مشيرا إلى أن البلدين احتفلا هذا العام بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين معربا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير العلاقات بينهما.

وأكد أيضا أن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مضيفا “نتطلع إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لما فيه خير الشعبين الصديقين”.