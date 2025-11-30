الدوري الإسباني: ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويفشل في استعادة الصدارة

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

واصل ريال مدريد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الايجابي امام مضيفه جيرونا 1-1 الأحد في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا في كرة القدم، وفشل في استعادة الصدارة.

وتقدم النادي الكاتالوني الذي اسدى خدمة لجاره برشلونة حامل اللقب، عبر لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي (45)، وأدرك الدولي الفرنسي كيليان مبابي التعادل (67 من ركلة جزاء).

وهو التعادل الثالث تواليا لريال مدريد في الليغا، فتراجع الى المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي انتزع الصدارة السبت بفوزه على ضيفه ديبورتيفو الافيس 3-1.

وكانت اول فرصة خطيرة لريال مدريد اثر تسديدة قوية للتركي أردا غولر بيسراه من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (9).

ورد جيرونا بتسديدة قوية للأوكراني فيكتور تسيغانكوف من خارج المنطقة تصدى لها على دفعتين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا العائد إلى الفريق بعد تعافيه من المرض، وأخرى لأوناحي بجوار القائم الايسر (27).

وكاد المدافع البرازيل إيدر ميليتاو يفعلها برأسية من مسافة قريبة ابعدها الحارس الارجنتيني باولو غاسانيغا بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (39).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما استغل دربكة داخل المنطقة اثر هجمة قادها بنفسه لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” بداعي لمسه الكرة بيده قبل متابعتها داخل المرمى (41).

ومنح أوناحي التقدم لجيرونا بتسديدة قوية رائعة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من تسيغانكوف بعد هجمة سريعة منسقة (45).

وهو الهدف الثالث لأوناحي هذا الموسم.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية للأوكراني الاخر فلاديسلاف فانات من داخل المنطقة (57).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل المنطقة المحرمة من المدافع هوغو رينكون، فانبرى لها مبابي على يمين الحارس كاسانيغا (67).

وهو الهدف الرابع عشر لمبابي في الليغا معززا صدارته لائحة الهدافين بفارق ستة أهداف أمام أقرب مطارديه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) والكوسوفي فيدات موريكي (ريال مايوركا).

ومرر مبابي كرة الى فينيسيوس فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها فوق العارضة (80).

وأهدر البديل جويل روكا فرصة توجيه الضربة القاضية للنادي الملكي عندما انطلق خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسدد بقوة بين يدي كورتوا (84).

فوز خامس تواليا لفياريال

وأهدى كارلوس موليرو فريقه فياريال فوزا مجنونا على حساب مضيفه ريال سوسييداد 3-2، وبالتالي واصل عروضه القوية بانتصاره الخامس تواليا وتضييق الخناق على برشلونة وريال مدريد.

وتقدم فريق “الغواصات الصفراء” بهدفين لأيوسي بيريس (31) وموليرو (57)، ورد ريال سوسييداد بهدفين لكارلوس سولر (60) واندير بارينيتشيا (87)، قبل أن يخطف موليرو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهذا الفوز الخامس تواليا لفياريال والعاشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق نقطة خلف ريال مدريد، ونقطتين خلف برشلونة، فيما تجمّد رصيد ريال سوسييداد عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح بيريس التسجيل بعد متابعته من مسافة قريبة عرضية لألفونسو بيدراسا (31).

وعزّز الضيوف تقدمهم عبر موليرو بعدما هيّأ له بيريس الكرة بكعب قدمه قبل ان يسددها قوية من خارج المنطقة داخل المرمى (57).

وقلّص سوسييداد النتيجة بعد ثلاث دقائق بتسديدة رائعة لسولر من خارج المنطقة (60)، وأدرك بارينيتشيا التعادل من ركلة حرّة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى فياريال (87).

ونجح فياريال في اقتناص فوز مثير في اللحظات الاخيرة من المباراة بعد ركلة ركنية أحدثت دربكة في منطقة سوسييداد حيث وصلت الكرة الى موليرو الذي سددها بقوة من مشارف المنطقة هزّت شباك أصحاب الأرض (90+5).

وقال مدرب فياريال مارسيلينو: “لقد حالفنا الحظ قليلاً في حصد ثلاث نقاط مهمة جدا، على الرغم من أهميتها وصعوبة الحصول عليها”.

وأضاف “الحصول على 32 نقطة من أصل 42 نقطة ممكنة يبدو لي إنجازاً مذهلاً”.

وحسم ريال بيتيس دربي الاندلس امام مضيفه إشبيلية في صالحه 2-0 في مواجهة حماسية توقفت لمدة 15 دقيقة في الدقيقة 87 بعد أن ألقى مشجعو الفريق المضيف الغاضبون زجاجات على أرض ملعب رامون سانشيس-بيسخوان.

وأكمل اشبيلية المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجم إيساك روميرو في الدقيقة 84.

وسجل بابلو فورنالس (54) وسيرجي ألتيميرا (68) هدفي ريال بيتيس الذي عزز موقعه في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد اشبيلية عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعاد إسبانيول بفوز ثمين من أرض مضيفه سلتا فيغو بهدف وحيد سجله المهاجم المخضرم كيكي غارسيا (36 عاما) في الدقيقة 86.

وعزز اسبانيول موقعه في المركز السادس برصيد 24 نقطة مقابل 16 نقطة لسلتا فيغو الثاني عشر.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع فالنسيا.