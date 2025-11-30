وزير الخارجية يترأس اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون بدورته الـ166 التحضيرية بالمنامة

وزير الخارجية يترأس اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون بدورته ال166 التحضيرية بالمنامة

ترأس وزير الخارجية عبد الله اليحيا بالمنامة اليوم الأحد اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال166 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة بدورته ال46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وبحث كل ما من شأنه أن يحقق الرؤى الطموحة.

وأضافت أنه استعرض ما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الحالية التي سيتم رفعها إلى مقام سمو القادة في القمة الخليجية المقبلة وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.