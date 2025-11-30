حزب العمال الكردستاني “لن يتخذ أي خطوة أخرى” ويطالب تركيا بالإفراج عن أوجلان

عبدالله أوجلان

أكّد قيادي في حزب العمال الكردستاني التقته وكالة فرانس برس في جبال قنديل بشمال العراق، أن حزبه “لن يتخذ أي خطوة أخرى” في عملية السلام مع أنقرة، مطالبا إيّاها بالإفراج عن الزعيم عبدالله أوجلان.

وقال آمد ملازغرت السبت “نفّذنا كل الخطوات التي بادر إليها القائد آبو (أوجلان)… ومن بعد هذه الخطوات لن تكون هناك أي خطوة أخرى”.

وأضاف “من الآن فصاعدا، نحن في انتظار الدولة التركية التي يجب أن تتخذ هي الخطوات”، مذكّرا بأن “المطلبَين” الرئيسيين لحزب العمّال الكردستاني هما “الحرية للقائد آبو” المسجون في جزيرة إيمرالي منذ 1999، و”الاعتراف الدستوري وبشكل رسمي بالشعب الكردي في تركيا”.