سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات بمناسبة زيارته للبلاد

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سالم حميد المري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين المركز ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي كما تمت مناقشة فرص الشراكات المستقبلية التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة الابتكار والتطوير بين البلدين.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة رجب فرحان وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.