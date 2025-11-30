سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع ورئيس الطيران المدني بمناسبة حصول الكويت على شهادة رئيس “إيكاو” في رقابة أمن الطيران

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الدفاع ورئيس الطيران المدني

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وذلك بمناسبة حصول دولة الكويت على شهادة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لما أحرزته الدولة في إنشاء نظام فعال للرقابة على أمن الطيران والالتزام المستمر بتنفيذ معايير وممارسات المنظمة الموصى بها كما أهدوا سموه رعاه الله درعا تذكاريا بمناسبة افتتاح المدرج الثالث وبرج المراقبة الجديد في مطار الكويت الدولي.

هذا وقد هنأهم سموه حفظه الله على هذا الإنجاز الذي يضاف الى سجل دولة الكويت عالميا متمنيا سموه رعاه الله لهم دوام التوفيق والنجاح لرفع راية الوطن الغالي في كافة المحافل الإقليمية والدولية.