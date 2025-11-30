زعيم كوريا الشمالية يتعهد تجهيز قواته الجوية بـ”أصول استراتيجية”

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال مناسبة للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس سلاح الجو

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه سيتم تجهيز سلاح الجو الكوري الشمالي ب”أصول عسكرية استراتيجية جديدة”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وجاء إعلان كيم خلال مناسبة الجمعة للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس سلاح الجو رافقته خلالها ابنته كيم جو آي التي يعتقد أنها خليفته.

وقال كيم في كلمته دون أن يخوض في التفاصيل “سيمنح سلاح الجو أصولا عسكرية استراتيجية جديدة وتُعهد إليه مسؤوليات جديدة هامة”.

وأضاف “على سلاح الجو أن يصد ويسيطر بحزم على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة للأعداء”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وابنته وهما يشاهدان ما بدا أنها طائرات نفاثة تجري مناورات في الجو.

ولم تستجب بيونغ يانغ لدعوات كوريا الجنوبية لإجراء محادثات بهدف تجنب أي احتكاكات عسكرية محتملة على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

واقترحت سيول هذا الشهر إجراء محادثات عسكرية بين الجانبين لبحث ما يسمى بخط ترسيم الحدود العسكرية، مشيرة إلى توغلات متكررة للقوات الكورية الشمالية.

والاثنين، صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بأن بيونغ يانغ اتخذت “إجراءات متطرفة” بوضعها ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة على طول الحدود.

وحذر لي قائلا “وصلنا الآن إلى وضع لا نعرف فيه متى قد يقع اشتباك بشكل عرضي”.

أضاف “كل خطوط الاتصال قُطعت. إنهم يرفضون أي حوار أو تواصل، وهذا وضع خطير”.