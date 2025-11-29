الإمارات تدين بأشد العبارات التصعيد الخطير واعتداءات الاحتلال على الأراضي السورية

الإمارات

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم السبت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكانت السلطات السورية قد اعلنت ان عدد ضحايا اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية على قرية بيت جن وصل الى 13 وعشرات الجرحى بينهم اطفال ونساء.