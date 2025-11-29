مدير جامعة الكويت: نحرص على تقديم اختبارات منظمة وتطوير خدماتنا لضمان الجودة والانضباط

مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم خلال الجولة لمتابعة سير العمل داخل قاعات اختبارات القدرات الأكاديمية للفرصة الثانية

أكدت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم اليوم السبت حرص الجامعة على تقديم اختبارات منظمة وتطوير الخدمات التي تقدمها لضمان الجودة والانضباط.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال جولة ميدانية قامت بها في كليات مدينة صباح السالم الجامعية لمتابعة تنفيذ اختبارات القدرات الأكاديمية للفرصة الثانية والتي سجل فيها 9513 طالبا وطالبة بنظاميها الورقي والإلكتروني للاطلاع على سير العمل داخل القاعات المخصصة.

وقالت الميلم بعد لقائها عددا من الطلبة وأولياء أمورهم وأعضاء اللجان المشرفة للاطلاع على جاهزية الفرق المعنية وفاعلية الإجراءات التنظيمية المعتمدة إن الجامعة شهدت أكبر عدد في تاريخ اختبارات القدرات الاكاديمية منذ انطلاقها حيث سجل فيها 9513 طالبا وطالبة من الصف الـ12.

وأكدت حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأبنائها الطلبة وإيلاء سلامتهم وراحتهم أولوية قصوى عبر تجهيز القاعات وتسهيل الإجراءات لضمان أداء الاختبارات في أجواء منظمة.

وأشادت بجهود اللجان المشرفة في مختلف الكليات مثنية على الجهود المبذولة في حسن الإعداد والتنظيم لضمان نجاح الاختبارات وتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط.

يذكر ان اختبارات القدرات الأكاديمية تجرى في 3 مجالات رئيسية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات) بهدف قياس مستوى استعداد الطلبة للالتحاق بالتخصصات المختلفة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في عملية القبول وتعقد على فترتين ضمن جدول زمني يضمن انسيابية الدخول والخروج وسلاسة سير العملية الاختبارية.