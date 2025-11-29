مصر: الحق الفلسطيني في تقرير المصير “استحقاق تاريخي” تؤيده الشرعية الدولية

وزارة الخارجية المصرية

أكدت وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبا سياسيا فحسب بل هو “استحقاق تاريخي” تؤيده الشرعية الدولية ويحرسه ضمير الإنسانية.

وجددت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التأكيد أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى سنوية بل محطة تستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الأصيلة.

وشددت على ضرورة تثبيت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية وذلك تفعيلا لبنود قرار مجلس الأمن 2803 وتجسيدا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام بما يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأكد البيان أن مصر تواصل تنسيقها الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام ودفع الآليات المرتبطة بها على نحو يحفظ الحقوق الفلسطينية ويخدم استقرار المنطقة.

كما تواصل مصر جهودها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم كل ما من شأنه التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء والاستقرار وفتح أفق سياسي يعالج جذور الصراع مشددة على مركزية دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار.