محطة نفط روسية تعلّق عملياتها عقب هجوم بزوارق مسيّرة

صورة أرشيفية

علّقت إحدى أكبر محطات النفط الروسية قرب ميناء نوفوروسيسك الجنوبي عملياتها، بعد تعرّضها لهجوم بزوارق مسيّرة ألحق أضرارا بأحد مراسيها الثلاثة، وفق ما أعلن المشغّل السبت.

وقالت شركة “كاسبيان بايبلاين كونسورتيم” التي تدير نحو 1% من الإمدادات العالمية للنفط في بيان إن “مرسى الشحن رقم 2 تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة هجوم إرهابي موجّه بواسطة زوارق غير مأهولة”.

وأضافت الشركة أنّ “عمليات التحميل وغيرها من الأنشطة توقّفت، كما حُوّل مسار الناقلات إلى خارج المياه التابعة للمجمّع”، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف موظفيها أو المتعاقدين معها.