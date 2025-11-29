Zain Perks... عروض فورية من أكثر من 50 علامة تجارية

أعلنت زين الكويت عن إطلاق Zain Perks، البرنامج الحصري الذي صمّمته لمكافأة عملائها عبر عروض فورية تُقدّمها أكثر من 50 جهة في قطاعات الأزياء، الرياضة والصحّة، المنزل ونمط الحياة، وغيرها المزيد، وذلك عبر تطبيق زين ومن خلال شبكة مُتنامية من العلامات التجارية المحلّية والعالمية.

يأتي Zain Perks مُتاحاً الآن وبشكلٍ تلقائي لجميع عملاء زين من أصحاب الدفع الآجل والمُسبق لباقات الصوت والإنترنت، من دون الحاجة إلى أي تسجيل مُسبق أو جمع نقاط، حيث يمكن للعميل الاستفادة من العروض مُباشرةً عبر تطبيق زين، في تجربة سهلة تُعبّر عن مفهوم المكافآت الفورية بدون تعقيدات أو شروط.

ويشمل Zain Perks عروضاً داخل المتاجر وعروضاً عبر الإنترنت ضمن مجموعة واسعة من الفئات التي تشمل الأزياء، والإكسسوارات، والنوادي الرياضية، واشتراكات الوجبات الغذائية، والأثاث والمنزل ونمط الحياة، وغيرها، ما يعكس تنوّع الخيارات المتاحة أمام العملاء في مختلف الفئات، كما يتم إضافة المزيد من العروض بشكلٍ مُستمر للتوسّع في شبكة العلامات التجارية المُشاركة.

وتُقدّم زين حافزاً إضافياً يتمثّل في حصول العميل على 50 جيجابايت مجاناً عند الاستفادة من أي عرض من عروض Zain Perks، إلى جانب الخصومات والقيم المضافة التي يوفّرها الشُركاء على مشتريات العملاء في المتاجر المشاركة أو عبر التسوّق الإلكتروني، بما يُعزّز القيمة التي يحصل عليها العميل في كل مرة يستخدم فيها البرنامج.

ويأتي إطلاق Zain Perks في إطار استراتيجية زين الرامية إلى إثراء التجربة الرقمية لعملائها، وتقديم قيمة مُضافة تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، وذلك من خلال تصميم حلول مُبتكرة تجعل حياة العملاء اليومية أكثر سهولةً ومرونة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال مكافآت فورية وعروض حصرية، وفي الوقت نفسه دعم منظومة التجزئة المحلّية عبر ربط العلامات التجارية مُباشرةً بشريحة واسعة من قاعدة عملاء زين.

ويمكن لجميع العملاء الاستفادة من البرنامج من خلال تحميل أو تحديث تطبيق زين للأجهزة الذكية، ثم الدخول إلى قسم Zain Perks، واختيار العرض المناسب، واتباع الخطوات البسيطة الظاهرة على الشاشة للاستمتاع بالخصم والحصول على 50 جيجابايت مجاناً مع كل استخدام.

كما يمكن معرفة المزيد عن تفاصيل البرنامج وقائمة الشركاء من خلال زيارة صفحة Zain Perks على موقع زين الإلكتروني.