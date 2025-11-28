وزير التربية يهنئ فائزتين من الكويت بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

هنأ وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الجمعة فائزتين من الكويت بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ضمن جوائز مجلس التعاون الخليجي للعام 2025.

وقالت وزارة التربية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزير الطبطبائي اتصل هاتفيا بمعلمة علم النفس بثانوية عواطف الصباح (الأحمدي التعليمية) هدى المطيري الفائزة بفئة (المعلم المتميز) والطالبة حصة الكعاك من ثانوية فاطمة الصرعاوي (حولي التعليمية) الفائزة بفئة (الطالب المتميز) وأعرب لهما عن اعتزازه بفوزهما.

وأشاد وزير التربية وفق البيان بهذا الإنجاز المشرف وبالمستوى المتميز الذي قدمته الفائزتان بما يعكس صورة مضيئة ومشرفة للتعليم الكويتي في المحافل الخليجية.

ونقل البيان عن وزير التربية تأكيده أن هذا التفوق ما هو إلا ثمرة الجدية والإخلاص والعمل المتواصل مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل القائم على إعداد ملفات الترشيح ومتابعتها في مختلف مراحل التقييم.

وأفادت (التربية) أن الوزير الطبطبائي أشاد بدور منسق عام الجائزة محمد العتيبي في الإشراف والتنظيم والمتابعة الدقيقة مبينا أنه “كان لتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الأثر الأبرز في تحقيق هذا الإنجاز الوطني المشرف”.

وأشارت إلى أن وزير التربية جدد تأكيد وحرص الوزارة على دعم الكفاءات الوطنية مشددا على أنها لم تتوان سابقا ولن تتوانى مستقبلا عن دعم الكفاءات الوطنية بشكل كامل تحفيزا لهم من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في مجالات مختلفة.

وأوضحت وزارة التربية في البيان نفسه أن هذا الفوز المشرف جاء ثمرة مشاركة متميزة بملفات إنجاز احترافية وثقت مسيرة الفائزتين التعليمية والمهنية على مدار 3 سنوات.

وأشارت الى أن تلك الملفات خضعت لعمليات تحكيم دقيقة وفحص مهني شامل قبل اجتياز مرحلة التقييم الأولى ثم الانتقال لمرحلة المقابلات الشخصية الإلكترونية التي عكست مستوى رفيعا من الجاهزية والتميز بالعرض والمحتوى.

وأكدت اعتماد مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية النتائج رسميا وإخطارها الفائزتين باجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح معربة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يجسد كفاءة الميدان التعليمي الكويتي ويعكس مستوى التميز الذي يحققه المعلمون والطلبة في المشاركات الإقليمية.

وأفادت أن مواصلة دعم الطاقات الوطنية وتحفيز الإبداع والريادة تأتي في مقدمة أولويات الوزارة متمنية للفائزتين اللتين سيتم تكريمها في حفل رسمي على مستوى دول مجلس التعاون خلال شهر مارس المقبل دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات في مسيرتيهما التعليمية والمهنية.