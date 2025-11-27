دولة الكويت وباكستان تبحثان التعاون وسبل الشراكة في قطاع البترول

سفير دولة الكويت لدى باكستان نصار المطيري مع وزير البترول الباكستاني علي مالك

بحث سفير دولة الكويت لدى باكستان نصار المطيري اليوم الخميس مع وزير البترول الباكستاني علي مالك التعاون الحالي وسبل الشراكة المستقبلية بين البلدين لا سيما في قطاع البترول.

وقالت وزارة البترول الباكستانية في بيان أن السفير المطيري أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتطورات الملحوظة التي تشهدها باكستان نحو الاستقرار والتقدم.

وأشار البيان إلى أن الوزير الباكستاني أشاد بدور السفير المطيري الإيجابي والبناء في تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدا أن العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون الممتد لعقود خاصة في مجال الطاقة والبترول.

وجدد مالك تأكيد التزام باكستان بتعميق التعاون الثنائي مشددا على أهمية توسيع الشراكة البترولية بما يتماشى مع تطورات ديناميكيات الطاقة العالمية.

ووفق البيان اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق واستكشاف فرص جديدة في قطاع الطاقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين باكستان والكويت.