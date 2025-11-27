“زين” تُعزّز دور الشباب في قيادة مُستقبل الذكاء الاصطناعي

الإبراهيم والموسوي يُكرّمان المصيبيح وفريق زين

أعلنت زين الكويت عن دعمها لمُلتقى “كفو 2025” تحت شعار “الذكاء الاصطناعي من أجل الأثر: التوجيه الهادف” الذي نظّمته منصّة “كفو” للعام الثاني بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري.

شاركت زين في المُلتقى بحضور رئيس مجلس الأمناء في منصّة “كفو” د. يوسف الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للمنصّة د. فاطمة الموسوي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية حمد المصيبيح، ونُخبة من الخبراء والأكاديميين وروّاد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

جاءت مشاركة زين في الملتقى امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع منصّة “كفو” التي تضع الاستدامة في قلب تمكين الشباب، من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تُشجّع الابتكار المجتمعي، وتحوّل أفكار الشباب إلى حلول عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحدّي الاستدامة لمعالجة هدر الأقمشة، والمبادرات البيئية والتعليمية المشتركة.

وسلّط الملتقى الضوء على الاستخدام الهادف لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، عبر جلسات حوارية تناولت الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتنمية مهارات الشباب، ودور الابتكار في القطاع المصرفي، وتعظيم الأثر المجتمعي، إلى جانب استعراض نماذج من الشركات الناشئة التي توظّف هذه التقنيات لخدمة قضايا المجتمع والبيئة.

خلال المُلتقى، استعرض حمد المصيبيح رؤية زين حول الذكاء الاصطناعي كأداة للتأثير الإيجابي، حيث ركّز على أهمية توجيه هذه التقنية نحو معالجة التحديات الفعلية في مجالات التعليم والصحّة والبيئة وريادة الأعمال، وإدماج مبادئ الاستدامة وقياس الأثر في تصميم وتنفيذ المبادرات الشبابية التي تدعمها الشركة بالتعاون مع شركائها.

جانب من الجلسة النقاشية حول أثر زين والتكنولوجيا في المجتمع

وفي إطار فعاليات الملتقى، شاركت زين في جلسة حوارية خاصة حول الأثر المجتمعي لمبادرات ومشاريع الشركة المختلفة، ومنها قصّة نجاح الجراحة الروبوتية العابرة للقارات التي مكّنت من إجراء عملية جراحية عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المُتقدمة التي وفّرتها زين، والتي تكلّلت بتتويج الكويت بإنجاز تاريخي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث استعرضت الجلسة الأبعاد التقنية والتنظيمية لمثل هذه المشاريع الريادية، وكيف يمكن للبيانات والبنى التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والبرامج المجتمعية للشباب أن تتكامل لدعمها.

وشارك في الجلسة مدير إدارة الشبكات السحابية حمود الخميس، ومدير إدارة مكتب البيانات وضمان الجودة محمد الرويّح، مسؤول تمكين الشباب والشراكات المجتمعية فيصل الدويهيس، حيث قدّموا تجاربهم في توظيف المنصات السحابية والبيانات والبرامج الشبابية لدعم الابتكار.

كما شهد الملتقى عرض أفضل خمسة مشاريع شبابية مبتكرة، حيث استعرضت الفرق المشاركة حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات تنموية مختلفة، في صورة عكست تزايد اهتمام الشباب الكويتي بالتقنيات الحديثة وقدرتهم على تحويلها إلى مبادرات ذات أثر مستدام.

ويُعد هذا الملتقى محطة رئيسية ضمن مسار تعاون أشمل بين زين ومنصّة “كفو” يمتد على موسمي 2025 و2026، ويتضمن سلسلة من الفعاليات المتخصصة مثل “تحدي الاستدامة”، وحملة “رمضان بلا نفايات”، والهاكاثون الأخضر، التي تهدف إلى تحفيز الإبداع لدى الشباب وتوليد حلول عملية لمعالجة التحديات البيئية والمجتمعية الملحّة، مع التركيز على تصميم مبادرات قابلة للقياس وقابلة للتوسع على مستوى المجتمع.

ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، تواصل زين ترجمة التزامها بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة إلى برامج عملية تساهم في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع رقمي أكثر شمولاً، وذلك عبر الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة، وتمكين منظومة الابتكار الاجتماعي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي بما يدعم مستهدفات رؤية “كويت جديدة 2035” في مجالات المعرفة والابتكار وجودة الحياة.