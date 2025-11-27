“بوبيان” يواصل جهوده التوعوية لحماية العملاء من الاحتيال المالي عبر حملة “لنكن على دراية”

مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق

يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساسيات الأمان المالي والرقمي، لاسيما في ما يتعلق بحماية الحسابات البنكية من أي نشاط غير معتاد أو محاولات احتيال.

وقال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق، إن المحاولات المستمرة لاختراق حسابات تطبيق واتس أب -WhatsApp أصبحت أحد أكثر أساليب الاحتيال انتشاراً في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض الهجمات قد تمكن المحتال من السيطرة على الحساب دون أي تفاعل من المستخدم.

وأضاف “الواتس أب لم يعد مجرد تطبيق للمراسلات، بل أصبح قناة يعتمد عليها المحتالون للوصول إلى الضحية عبر أساليب احتيالية حديثة، تبدأ عادة برسالة تحتوي على رمز التحقق OTP، يتبعها اتصال أو رسالة من جهة تدعي أنها من دعم التطبيق أو أحد الأقارب أو الأصدقاء، بهدف إقناع المستخدم بمشاركة الرمز.”

وأوضح أنه بمجرد مشاركة رمز التحقق، تتم السيطرة على الحساب فوراً بشكل تام، ليبدأ المحتال باستخدامه في التواصل مع جهات الاتصال، وجمع البيانات، وتنفيذ عمليات احتيالية تحت اسم الضحية.

وأشار المعتوق إلى أن أخطر ما يحدث بعد اختراق الحساب هو انتحال هوية المستخدم لإرسال روابط ورسائل احتيالية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بيانات شخصية مثل صور بطاقات بنكية أو مستندات سرية، مما قد يؤدي إلى عمليات مالية غير مشروعة أو تهديد إلكتروني.

كيف تحمي حساب الواتس أب؟

وأكد أن حماية حساب الواتس أب تبدأ باتباع إجراءات بسيطة وفعالة، مشدداً على ضرورة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين (Two-Step Verification) عبر الإعدادات التطبيق، وتعيين رقم PIN لا يتم مشاركته مع أي شخص، إلى جانب إضافة البريد الإلكتروني لاسترجاع الحساب عند الحاجة.

وقال “من الضروري عدم مشاركة رمز التحقق الخاص بالواتس أب تحت أي ظرف، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة حتى إن كانت من شخص معروف، لاسيما إذا كانت طريقة الرسالة غير معتادة.”

وأوضح أنه في حال تعرض الحساب للاختراق، يجب على المستخدم محاولة تسجيل الدخول مباشرة لاستعادته، وإبلاغ جميع جهات الاتصال بعدم التفاعل مع أي رسالة قد تُرسل من الحساب المخترق، إلى حين استرجاعه بالكامل.

وأضاف “نؤكد دائماً على ضرورة عدم مشاركة صور البطاقات البنكية أو بياناتها عبر تطبيقات المحادثة، لأن اختراق الحساب يمكن من خلاله الوصول لهذه المعلومات بكل سهولة وتنفيذ عمليات مالية غير مصرح بها.”

وشدد المعتوق على أن بنك بوبيان لا يطلب مطلقاً أي معلومات سرية مثل كلمات المرور أو رموز التحقق عبر الواتس أب أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، لافتاً إلى أن البنك يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد مصادر الاحتيال ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى جميع الفئات.