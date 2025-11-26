دوري أبطال أوروبا: أرسنال يقهر بايرن وينفرد بالصدارة وباريس وريال يستعيدان التوازن وليفربول يواصل الترنح

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

واصل أرسنال الانكليزي بدايته المثالية بقهر ضيفه وشريكه السابق في الصدارة بايرن ميونيخ 3-1، واستعاد باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في دوري ابطال أوروبا لكرة القدم توازنهما، فيما واصل ليفربول الانكليزي الترنح بخسارة قاسية على ارضه امام ضيفه أيندهوفن الهولندي 1-4 الأربعاء في الجولة الخامسة.

على ملعب الامارات في لندن، فض أرسنال شراكة الصدارة مع بايرن ميونيخ عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات بإكرام وفادته 3-1.

وتناوب على تسجيل أهداف الـ”غانرز” الهولندي يوريين تمبر (22) والبديلان نونو مادويكي (69) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (76)، فيما سجّل لبايرن نجمه الشاب لينارت كارل ابن السابعة عشر ربيعا (32).

وحقق أرسنال فوزه الخامس تواليا ليعتلي الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام بايرن وشريكهما السابق إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي والذي مني بخسارته الاولى ايضا بسقوطه امام مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 1-2.

وقال لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس لشبكة “تي أن تي سبورتس”: “انظروا إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم، لقد كانوا أفضل فريق في أوروبا. ربما كانت هذه أصعب مباراة تكتيكية لعبناها هذا الموسم. أسلوب لعبهم رائع جدا”.

هاتريك فيتينيا

كما عزز فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا سلسلة مبارياته بلا هزيمة في مختلف المسابقات إلى 16، فيما تلقى العملاق البافاري خسارته الأولى في 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم (17 انتصارا وتعادل واحد).

وافتتح النادي اللندني التسجيل عندما ارتقى تيمبر عاليا وتابع برأسه كرة في الشباك إثر ركلة ركنية نفذها ساكا (22).

وردّ بايرن معادلا النتيجة بعد لحظات عندما مرّر يوزوا كيميش كرة طويلة رائعة هيأها سيرج غنابري بإتقان الى الشاب كارل الذي تابعها داخل الشباك (32).

وأعاد البديل مادويكي التقدم لارسنال اثر تمريرة من المدافع الايطالي ريكاردو كالافيوري (69)، قبل أن يؤمن البديل الآخر مارتينيلي الفوز بالهدف الثالث (77).

وفي باريس، قاد لاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا فريقه سان جرمان الى استعادة التوازن بقلب الطاولة على ضيفه توتنهام الانكليزي والفوز 5-3 بتسجيله هاتريك.

وتقدم توتنهام مرتين عبر مهاجمه البرازيلي ريشارليسون (35) والفرنسي راندال كولو مواني المعار من سان جرمان (50)، ورد حامل اللقب بثنائية لفيتينيا (45 و53)، قبل أن يضيف الاسباني فابيان رويس الثالث (59) والاكوادوري وليام باتشو الرابع (65).

وقلص كولو مواني الفارق بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (72)، لكن فيتينيا أعاده الى سابق عهده من ركلة جزاء (76) محققا الهاتريك.

وعوض سان جرمان خسارته الاولى في المسابقة عندما سقط امام ضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-2، وحقق فوزه الرابع مرتقيا الى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وثأر لخسارته امام الفريق اللندني بركلات الترجيح في الكأس السوبر الاوربية في بداية الموسم.

وارتقى سان جرمان الى المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف امام بايرن ميونيخ وإنتر الذي مني بخسارة في الوقت بدل الضائع امام أتلتيكو مدريد بهدف للبولندي بيوتر جيلينسكي (54) مقابل هدفين للأرجنتيني خوليان الفاريس (9) والفرنسي أنطوان غريزمان (90+3).

وسوبر هاتريك مبابي

وفي أثينا، قاد الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال الى استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول في أربع مباريات بتسجيله رباعية “سوبر هاتريك” على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4-3.

وتعملق النجم الفرنسي بإحرازه ثلاثية في غضون سبع دقائق من الشوط الأول (22 و24 و29) قبل ان يضيف الرابع (60)، لكن دفاع ريال الذي يعاني من كثرة الإصابات، استقبل ثلاثة أهداف عبر البرتغالي شيكينيو (8) والإيراني مهدي طارمي (52) والمغربي ايوب الكعبي (81).

ورفع مبابي رصيده الى تسعة أهداف في خمس مباريات ضمن المسابقة القارية هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين.

وحقّق “النادي الملكي” فوزه الاول بعد ثلاث مباريات، من بينها تعادلان متتاليان في الدوري الإسباني، وخسارة أمام ليفربول الإنكليزي 0-1 في المسابقة القارية.

ثنائية البديل المغربي دريوش

وقاد البديل المغربي صهيب دريوش فريقه أيندهوفن الى تعميق جراح مضيفه ليفربول بمساهمته بثنائية في الفوز عليه 4-1 على ملعب “أنفيلد” في ليفربول.

وسجل دريوش ثنائيته في الدقيقتين 73 و90+1 بعدما دخل في الدقيقة 69 بدلا من المصاب الدولي الكرواتي إيفان بيريتشيتش الذي افتتح التسجيل (6 من ركلة جزاء). وأضاف غوس تيل الهدف الثاني للضيوف (56)، فيما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي (16) هدف ليفربول.

وهو الفوز الثاني لأيندهوفن في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارة واحدة وتعادلين فارتقى الى المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط، فيما مني ليفربول بخسارته الثانية عقب الاولى امام مضيفه غلطة سراي التركي (0-1) فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

وهي الحسارة المذلة الثانية تواليا لليفربول على أرضه بعد سقوطه الساحق امام ضيفه نوتنغهام فوريست (0-3) في الدوري السبت.