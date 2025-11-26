الرئيس التونسي يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على “عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي”

الرئيس التونسي قيس سعيد

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على “عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية”، وفق ما أفادت الرئاسة في بيان الأربعاء.

وجاء في البيان “استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس (الثلاثاء) بقصر قرطاج جيوسيبي بيرون سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية” وذلك اثر لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي الاثنين.