زيلينسكي أبلغ حلفاءه استعداده “للمضي قدما” في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الثلاثاء باستعداد كييف “للمضي قدما” في “إطار عمل” جديد لخطة أميركية لإنهاء القتال مع روسيا، لكن لا تزال هناك “نقاط حساسة” يرغب في مناقشتها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي لقادة “تحالف الراغبين” الذي يضم حوالى 30 دولة تدعم أوكرانيا، وفق نسخة من خطابه “لدى أوكرانيا الإطار الذي وضعته فرقنا في جنيف. هذا الإطار مطروح على الطاولة، ونحن مستعدون للمضي قدما معا”.

وأكد الرئيس الأوكراني بحسب نص الخطاب أنه “مستعد للقاء الرئيس ترامب، ولا تزال أمامنا نقاط حساسة لمناقشتها”.

وقال زيلينسكي إن “مبادئ” الخطة الأميركية المُعدّلة لإنهاء الحرب مع روسيا قد تُفضي إلى “اتفاقيات أعمق”، مشيرا إلى أن “الأمور باتت تعتمد بشكل كبير” على واشنطن.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي “يمكن توسيع مبادئ هذه الوثيقة لتشمل اتفاقيات أعمق”.

وأضاف “أعول على مزيد من التعاون الفعال مع الجانب الأميركي ومع الرئيس (دونالد) ترامب. الأمور باتت تعتمد بشكل كبير على أميركا، لأن روسيا تُولي اهتماما كبيرا للقوة الأميركية”.