سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا في الكويت

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقام مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا احتفالا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز في دولة الكويت.

وقام سمو رئيس مجلس الوزراء بجولة في المركز الذي يعد أول مركز اقليمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية اطلع خلالها على قطاعات البحوث والتطوير في مجال توليد الطاقة وأنظمة التحكم والمختبرات لإجراء التجارب وطرق الصيانة.

سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا في الكويت

وأكد سموه في تصريح صحفي على أهمية التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا لما يتمتع به من أنظمة تحكم متكاملة وقدرات تشغيلية كبيرة تدعم الشبكة الوطنية للطاقة في البلاد إضافة إلى دوره الكبير في إعداد قادة المستقبل عبر تطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات تكنولوجيا الطاقة الحديثة.

سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا في الكويت

وأشار سموه إلى حرص الحكومة على تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والمضي قدما في خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.

سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا في الكويت

وألقى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم كلمة خلال الحفل قال فيها إن أولويات التنمية طويلة الأمد في دولة الكويت كما حددتها خطة التنمية الوطنية ترتكز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الصناعية مشيرا إلى أن مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا يعد نموذجا بارزا لهذا التعاون خاصة بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس المركز في الكويت مما يبرهن على قوة التعاون الإستراتيجي في المساهمة بالتنمية الوطنية.

سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا في الكويت

من جهته استعرض نائب الرئيس في شركة جي اي فيرنوفا والرئيس التنفيذي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس في كلمته دور المركز وإنجازاته وقدراته وشراكاته مع الجهات الحكومية ورؤيته المستقبلية.

سمو رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره احتفال الذكرى العاشرة لتأسيس مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا في الكويت

حضر الحفل وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.