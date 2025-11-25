الداخلية: ضبط مواطن ينتمي لجماعة محظورة تستهدف أمن دولة الكويت وزعزعة نظمها الأساسية

الموقوف

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بجهاز أمن الدولة اليوم الثلاثاء ضبط مواطن ينتمي إلى جماعة محظورة تستهدف أمن دولة الكويت وزعزعة نظمها الأساسية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن جهاز أمن الدولة تمكن من إلقاء القبض على المواطن المنتمي إلى الجماعة المحظورة في إطار الجهود الأمنية الاستباقية التي تبذلها (الداخلية) لحماية أمن البلاد وصون إستقرارها.

وذكرت أن التحريات الدقيقة أسفرت عن ضبط المتهم بعد متابعة ورصد حيث تبين أنه تلقى أوامر من قيادات لجماعة إرهابية للقيام بصناعة المتفجرات وتنفيذ عملية تستهدف دور العبادة ومحاولته تجنيد “صغار السن” عن طريق دخوله لمجموعات في برامج التواصل الاجتماعي خاصة في الألعاب الإلكترونية لنشر فكره الضال واستقطابهم لصالح التنظيمات الأرهابية.

وشددت الوزارة على أنها تقف بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد أو تهديد سلامة المجتمع وأن يد العدالة ستطال كل من يعبث بأمن الوطن أو يستهدف استقراره.

وأكدت على مواصلة الأجهزة الأمنية عملها الميداني على مدار الساعة لحماية الأرواح وترسيخ بيئة آمنة يسودها الالتزام بالقانون.