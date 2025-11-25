وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

استقبل معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ،في مطار الكويت، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والعشرون لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقام في دولة الكويت.