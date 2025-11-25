×
وزير الدفاع يستقبل سمو وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية

وزير الدفاع يستقبل سمو وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية
الكويت
استقبل معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ،في مطار الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والعشرون لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقام في دولة الكويت.

