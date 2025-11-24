وزير الإعلام: القطاع الخاص فاعل أساسي في تطوير المنظومة السياحية في البلاد

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن القطاع الخاص فاعل أساسي في تطوير المنظومة السياحية في البلاد وأن “شراكتنا معه من أهم الشراكات التي نسعى اليوم أن نضعها في منهجية واستراتيجية واضحة”.

وقال الوزير المطيري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للسياحة في فندق (الريجنسي) اليوم الاثنين إن عقد اللجنة اجتماعاتها في أماكن سياحية هدفه ايصال رسالة مهمة بأن هذه اللجنة تتفاعل مع القطاع الخاص ودليل على تطبيق وترجمة الاستراتيجية بشكل تنفيذي ومباشر.

وأوضح أن اللجنة ناقشت باجتماعها السابق العديد من النقاط المهمة والأنشطة التي نضعها في رؤية واضحة لتنفيذها ومتابعتها بشكل جيد مشددا على أن وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية لن تحقق أهدافها من غير متابعة وتقييم جودة الفعاليات من ناحية التنظيم ومستوى الفعالية ومحتواها وإخراجها بشكل مميز.

وشدد الوزير المطيري على أن تكون جميع الفعاليات المزمع اقامتها بمستوى احترافي راق ومحتوى ذي جودة عالية تطبق معايير السياحة وتشكل تجربة مميزة للزائرين مشيرا إلى ان المهتمين بهذه الفعاليات سيجدون اعلانات عنها في منصة (فيزت كويت) بمواعيدها وأماكن اقامتها.

واضاف ان ذلك سيسهم بشكل كبير في خلق تجربة سياحية متكاملة ومميزة خلال زيارتهم لهذه الفعاليات التي “نعتمدها بشكل دوري” موضحا ان (فيزت كويت) تقدم خطابا إعلاميا وخدمات واضحة بكل المعلومات لجميع المستفيدين والمهتمين في القطاع السياحي وكذلك للمواطنين والمقيمين والسياح والزوار.

وناقش الاجتماع الحرص على مواكبة منظومة شبكة النقل في البلاد للرؤية السياحية لدولة الكويت ولاسيما من خلال تعزيز استخدام التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في نقل الركاب بما في ذلك التطبيقات العالمية على أن يتم ذلك وفق المنظومة القانونية المعمول بها في الدولة ووفق الضوابط المنظمة لعمل الشركات الدولية العاملة في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع بنود الاجتماعات السابقة وكذلك التنسيق المبكر للاحتفالات الوطنية والفعاليات المصاحبة لها وأهمية مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات والأنشطة بما يعزز تنويع هذه الفعاليات للوصول الى جميع الفئات وتوفير فعاليات مناسبة لهم ضمن المعايير السياحية.