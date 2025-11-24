“بنك وربة” يرعى بطولة الصحافة الكويتية الأولى لكرة القدم

جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة

عقد بنك وربة مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن تفاصيل بطولة الصحافة الكويتية الأولى لكرة القدم التي ستقام تحت رعايته، يومي 11و12 ديسمبر المقبل وذلك بحضور مسؤولين من بنك وربة والصحافيين وممثلي اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي الراعي الإعلامي للبطولة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أعرب مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري عن سعادته لحضور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة قائلاً: “يحرص بنك وربة على لقاء وسائل الإعلام بكل فئاتها الورقية والإلكترونية لنعلن من خلالها وعبر المنصات عن إطلاق أول بطولة للصحافة الكويتية لكرة القدم تحت رعاية بنك وربة، حيث يؤكد ذلك على مدى الترابط والصلة القوية بين بنك وربة ووسائل الإعلام الورقية والإلكترونية”.

وأضاف المطيري أن للفعاليات الرياضية دوراً مهماً في القطاع المصرفي، إذ تعزز روح الفريق والانتماء المؤسسي وتعكس التزام المصارف بالمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن رعاية بنك وربة لهذه البطولة الأولى تأتي ضمن اهتمامه برعاية المبادرات الشبابية والرياضية التي تُثري المشهد المجتمعي في الكويت.

وذكر المطيري أن هذه البطولة ستكون رسالة للجميع من خلال الإعلاميين تدعوهم إلى تبني نمط حياة صحي ورياضي، وذلك في ظل إيمان بنك وربة الراسخ بأن الرياضة لا تقوّي الجسد فحسب، بل وسيلة لنشر القيم الإيجابية مثل التعاون، والإصرار، والمثابرة، مضيفاّ: “من هنا جاء اهتمامنا بتنظيم أول بطولة للصحافة الكويتية تتيح للمشاركين فرصة الاستمتاع بتجربة مليئة بالحماس “.

وتابع المطيري حديثه قائلاً: “أود أن أنتهز هذه الفرصة لأبين أن هذه البطولة التي ستقام بملاعب دسمان – اليوسفي يومي 11 و12 ديسمبر من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً وسيشارك فيها 16 فريقاً ولكل فريق 10 لاعبين منهم 7 في الملعب، وسيكون نظام البطولة خروج المغلوب على أن يتم تحديد القرعة فور اكتمال الفرق، وسيتم توزيع الأطقم لكل صحيفة وبإمكان كل صحيفة جلب محترفين لفريقها بشرط أن يكون ذلك بكتاب معتمد من الصحيفة المشاركة في البطولة.

مساعد الغريب وزيد الصانع

وأوضح المطيري أن هذه البطولة التي تعتبر الأولى من نوعها هدفها إيجاد وقت ترويحي للصحفيين وأصدقائهم، كما ستكون الجوائز للفرق أصحاب المراكز الأول والثاني.

وتوجه المطيري بالشكر الجزيل إلى الشركاء الاستراتيجيين، شاكراً إياهم على أهمية نجاح هذه البطولة، مشيداً بحرصهم على أداء دورهم في دعم المجتمع، كما عبر عن شكره لكل من ساهم في تنظيم هذه البطولة، من فرق العمل والجهات الراعية.

وبدوره أشاد الأمين العام لاتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي زيد علي الصانع برعاية بنك وربة لهذه البطولة، مؤكداً بأن الاهتمام المبذول من البنك في دعم الفعاليات الاجتماعية يأتي استمراراً لدوره المميز في العلاقات العامة، مضيفاً بأن هذه البطولة الأولى للصحافة الكويتية والتي تشمل الصحافة الورقية والإلكترونية، متمنياً التوفيق لكافة الصحف المشاركة في البطولة.

واختتم الصانع تصريحه بأن مثل هذه البطولات الترويحية تزيد من ترابط الصحفيين في دولة الكويت وتنمي المهارات الرياضية لديهم وتؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الأنشطة الترويحية للعاملين في المؤسسات، متمنياً التقدم والاستمرار بهذه البطولة لتكون دورات رياضية شاملة على مدار العام.

الجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.