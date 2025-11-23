مدير بلدية الكويت: الأسبوع البلدي الخليجي الثالث يبحث الارتقاء بخدمات البلديات بدول مجلس التعاون

المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور

أكدت المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور أن الأسبوع البلدي الخليجي الثالث يهدف إلى بحث سبل الارتقاء بخدمات البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة صناع القرار ونخبة من المتخصصين والخبراء.

وقالت العصفور في كلمتها الافتتاحية لفعاليات الأسبوع اليوم الأحد إن هذا الحدث هو ثمرة جهود قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بذلوا كل جهد لتوحيد الصف الخليجي وتعزيز التآخي بين شعوب دولنا الشقيقة.

وأوضحت أن التحديات التي تواجه دول المجلس متشابهة والأهداف مشتركة للوصول إلى بناء مدن ذكية وصديقة للبيئة تلبي تطلعات الأجيال المقبلة معربة عن أملها أن يكون الأسبوع البلدي الخليجي منصة حقيقية لإطلاق مبادرات نوعية تترجم التعاون إلى واقع ملموس بهدف الخروج بتوصيات علمية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته قال رئيس اللجنة العلمية للأسبوع البلدي الخليجي الثالث المهندس صلاح الرشيدي في تصريح صحفي إن هذا التجمع الخليجي يهدف الى عرض التجارب الرائدة في دول المجلس بمجالات التخطيط العمراني والبيئة الحضرية والتشريعات البلدية والتحول الرقمي.

وأضاف الرشيدي أن هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام يشهد إقامة عدد من ورش العمل وجلسات حوارية متخصصة وأبرز محاور ورش العمل هي (التخطيط العمراني المستدام) و(البيئة الحضرية) و(التشريعات والرقابة) و(الهوية المعمارية).

وقد استعرض ممثلو البلديات الخليجية على هامش افتتاح الفعاليات أهم المشاريع البلدية المتميزة في الدول الاعضاء لعامي 2025-2026 بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المستخدمة في تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية.