“زين” تستضيف نُخبة من المُتحدّثين العالميين في جلسات حصرية لتطوير قياداتها وكفاءاتها الوطنية

بيتر دوكر يتوسط مجموعة من موظفي زين

استضافت زين الكويت مجموعة من الجلسات الحصرية لقيادييها وموظّفيها قدّمها نُخبة من المُتحدثين والخُبراء والمُتخصصين العالميين في مجالات القيادة والإدارة وتجربة الموظفين والتأثير والاتصال، وذلك ضمن رعايتها لسلسلة Knowledge Club للتعلّم المؤسّسي والتميّز القيادي بالتعاون مع شركة ALGAS.

تُجسّد هذه الخطوة استراتيجية زين للاستثمار في رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على مواكبة مُتطلّبات التحوّل الرقمي ومُتغيرات بيئة العمل الحديثة، لتعكس التزامها بتوفير أفضل فرص التعلّم والتطوير، وفتح قنوات تواصل مُباشرة بين كوادرها والقيادات الفكرية المؤثّرة حول العالم، بما يُثري المحتوى المعرفي للموظّفين، ويُعزز من قدراتهم على الابتكار، ويهيئهم لقيادة المشاريع الاستراتيجية وركائز التحوّل الرقمي في الشركة.

وتواصل زين دعمها للمبادرات والبرامج القيادية المُتخصصة، إلى جانب تطوير برامج داخلية مُستدامة لبناء القدرات وتهيئة جيل جديد من القيادات الوطنية، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لاستدامة نجاحها وتقديم أفضل تجربة رقمية لعملائها في الكويت.

وتُعد سلسلة Knowledge Club من أبرز المنصّات المُتخصصة في تطوير القيادات التنفيذية والكوادر المهنية، إذ تجمع منذ انطلاقتها نُخبة من المُتحدّثين والمؤلّفين العالميين لتقديم برامج نوعية تشمل المؤتمرات والورش المتقدمة والندوات التنفيذية التي تترجم أحدث الممارسات العالمية في الإدارة والقيادة إلى أدوات عملية يمكن تطبيقها في بيئات العمل.

جانب من جلسة بن ويتر

وشهدت الجلسات الحصرية التي استضافتها زين في مقرها بالشويخ مُشاركةً واسعة من قيادات وموظفي الشركة من مختلف القطاعات، حيث شكّلت منصّة تفاعلية لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات اليومية في بيئة العمل، واستكشاف أساليب جديدة لبناء ثقافة مؤسّسية قائمة على الثقة والانتماء وتجربة الموظف.

وقدّمت جلسة الخبير العالمي في القيادة بيتر دوكر إطاراً عملياً لمفهوم القيادة التي ترتكز على تمكين الآخرين وبناء الثقة وتسليم الصلاحيات في الوقت المناسب، مُستندةً إلى تجربته الريادية كضابط سابق وطيار مُحترف في سلاح الجو الملكي البريطاني ومستشار للقيادات التنفيذية حول العالم.

وتعرّف موظّفو زين خلال هذه الجلسة على كيفية خلق فرص استثنائية لفرق العمل من خلال القيادة المبنية على قيم التواضع، وإدارة المواقف تحت الضغط، واعتماد أساليب تواصل فعّالة تُعزز روح الفريق وتدعم استمرارية الأعمال خلال فترات التغيير وعدم اليقين.

أما في الجلسة التي قدّمها بن ويتر، أحد أبرز المُفكّرين العالميين في مجال تجربة الموظف وصاحب نموذج HEX الحائز على جوائز، فقد ركّزت على بناء مُنظّمات تتمحور حول الإنسان من خلال تصميم تجربة مُتكاملة للموظف من مرحلة ما قبل التعيين وحتى التقاعد.

زين تستثمر في بناء قيادات وطنية تواكب مُتطلّبات التحوّل الرقمي

وتناول ويتر خلال الورشة كيفية توحيد الثقافة الداخلية مع هوية العلامة التجارية، ورفع مستويات الانتماء والثقة، وربط مبادرات الموارد البشرية والمؤسسة بمؤشرات واضحة للعائد من تجربة الموظف، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وشكلت جلسة الخبيرة العالمية بيتسي مايرز، المستشارة السابقة للرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون وباراك أوباما والمتخصصة في قيادة التغيير، فرصة لموظفي زين للتعمّق في فن الإدارة المؤثّرة، حيث سلّطت الضوء على أهمية الموازنة بين التحليل العقلي والحدس العاطفي في اتخاذ القرارات القيادية.

وناقشت مايرز أيضاً أدوات تنمية الوعي الذاتي، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء فرق عمل شمولية يشعر أفرادها بالتقدير والانتماء، كما استعرضت خبراتها في قيادة مبادرات تمكين المرأة والقيادة القائمة على القيم في المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.

وفي جلسة وورن كاس الخبير الدولي في التأثير والقيادة، تعرّف المشاركون إلى أساليب حديثة لفهم ديناميكيات السلوك البشري والتأثير في أصحاب المصلحة في بيئة عمل سريعة التغير، حيث ركّز كاس على كيفية قراءة أنماط اتخاذ القرار لدى الأفراد والفرق.

هذا بالإضافة إلى كيفية رسم خريطة شبكات النفوذ داخل المؤسسات، وبناء سرديات مؤثّرة تُساعد على كسب التأييد وتحريك الخطط الاستراتيجية من حيز الفكرة إلى حيز التنفيذ، إلى جانب تطبيقات عملية وتمارين محاكاة ساعدت الموظفين على تطوير خطط عمل يمكن تفعيلها مباشرة في بيئة العمل.