الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة العشرين

الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد لم يتسلم رسميا الخطة الأميركية لأوكرانيا التي يعتزم بحثها خلال قمة مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع في جوهانسبورغ.

وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبورغ “لم نتسلم أي خطة بصورة رسمية في الاتحاد الأوروبي” فيما أوضحت فون دير لايين “أُعلن عن خطة من 28 نقطة، سنبحث الوضع مع القادة الأوروبيين ومع القادة هنا على هامش مجموعة العشرين”. وأضافت “سأتصل أيضا بالرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لبحث المسألة”.