إندونيسيا تسجل 45 هزة بركانية في جبل سيميرو وترفع مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة

انبعاث عمود من الدخان من قمة جبل سيميرو إحدى أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الجمعة تسجيل 45 هزة بركانية انفجارية في جبل (سيميرو) بإقليم (جاوة) الشرقية مما رفع مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة.

وقال مسؤول في محطة مراقبة الجبل رودرا ويبوو في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاندونيسية (انتارا) ان الهزات رصدت بسعات متفاوتة تراوحت بين 10 و22 مم ومدد تراوحت بين 58 و184 ثانية.

وذكر ويبوو ان أجهزة الرصد سجلت أيضا ست هزات انهيارية بسعات تراوحت بين 2 و4 مم ومدد بين 40 و74 ثانية بالإضافة إلى ثماني هزات اندفاع غازي بسعات بين 2 و4 مم ومدد بين 34 و69 ثانية. واضاف ان جبل (سيميرو) شهد كذلك خمس هزات تكتونية بعيدة بسعات بين 4 و8 مم ومدد بين 14 و16 ثانية إضافة إلى مدد إضافية تراوحت بين 25 و53 ثانية.

وأوضح ان السلطات رفعت حالة التأهب إلى الدرجة الرابعة و “هي الأعلى” في سلم الدرجات التحذيرية ضمن النظام الوطني لرصد البراكين مع استمرار النشاط البركاني الملحوظ.

واشار ويبوو الى ان (مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية) أصدر عدة توصيات أهمها منع السكان من القيام بأي أنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي ضمن مسافة 20 كيلومترا من القمة كما حذر من القيام بأي نشاطات ضمن مسافة 500 متر من ضفاف النهر لاحتمال توسع تدفقات الحمم والتدفقات الغازية الحارقة.

وكان جبل (سيميرو) قد شهد الأربعاء الماضي ثورانا كبيرا حيث ارتفع عمود الرماد البركاني إلى نحو 2000 متر فوق القمة كما اندفعت سحابة من المواد البركانية لمسافة وصلت إلى سبعة كيلومترات باتجاه الشمال والشمال الغربي.

ويعد (سيميرو) أعلى جبل في جزيرة (جاوة) وواحدا من أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا ويتعرض منذ سنوات لثورانات متكررة تؤدي في بعض الأحيان إلى تدفقات حارقة وانهيارات بركانية تهدد القرى الواقعة على منحدراته الجنوبية الشرقية.