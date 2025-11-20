دولة الكويت تدين وتستنكر غارات الاحتلال الاسرائيلي على مخيم عين الحلوة في لبنان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقالت (الخارجية) في بيان لها انها إذ تعتبر هذا العدوان الإسرائيلي استكمالا للنهج العدواني الموجه نحو سائر دول المنطقة لتؤكد على موقف دولة الكويت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة على كافة أراضيها مع دعمها لكافة حقوق الشعب الفلسطيني.

وجددت مطالبة دولة الكويت بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته عبر ضمان الامتثال التام لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.