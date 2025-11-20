السكنية: تقدم في نسب إنجاز مشروعات البنى التحتية والطرق والمباني العامة بالمدن السكنية أكتوبر الماضي

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس إن نسب الإنجاز الفعلية بمشروعات البنية التحتية والطرق والمباني العامة في المدن السكنية الجديدة تشهد تقدما.

وذكر نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح في تصريح صحفي بمناسبة صدور نتائج التقرير الشهري لأعمال المؤسسة عن شهر أكتوبر 2025 أن الأعمال في عقد الطرق الرئيسة بمدينة (جنوب سعد العبدالله) تشهد تقدما لافتا إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 16ر49 في المئة.

وأضاف أن عقود البنية التحتية في المدينة تسير بوتيرة متفاوتة إذ سجل العقد الأول الخاص بـ8677 قسيمة نسبة إنجاز فعلية بواقع 44ر3 في المئة كما حقق العقد الثاني لـ7649 قسيمة نسبة فعلية بـ26ر3 في المئة في حين سجل العقد الثالث لـ 7225 قسيمة نسبة فعلية 82ر3 في المئة.

وفي مشروع مدينة (جنوب صباح الأحمد) السكنية بين الرويح أن عقد الطرق الرئيسية سجل نسبة إنجاز فعلية 93ر67 في المئة بينما بلغ عقد البنية التحتية الأول لـ7623 قسيمة نسبة فعلية بـ12ر22 في المئة في حين سجل العقد الثاني لـ 6189 قسيمة نسبة فعلية 03ر30 في المئة وحقق العقد الثالث لـ6568 نسبة فعلية بـ15ر18 في المئة.

وأشار إلى مشروع المساكن الميسرة إذ تتوزع نسب الإنجاز بين عدد من العقود حيث حقق العقد الأول المكون من 1568 بيتا إنجازا فعليا بنسبة 03ر17 في المئة فيما سجل العقد الثاني لـ1777 بيتا نسبة فعلية 50ر19 في المئة وبلغ العقد الثالث لـ 1162 بيتا نسبة إنجاز فعلية بـ49ر20 في المئة. ولفت أن العقد الرابع لـ 1700 بيت حقق نسبة إنجاز فعلية بـ 18ر1 في المئة كما تقدم العقد الخامس لـ 1608 بيوت بنسبة إنجاز فعلية بلغت 96ر1 في المئة في حين بلغ العقد السادس لـ 1985 بيتا نسبة إنجاز فعلية 02ر1 في المئة.

وأفاد أن المؤسسة تتابع تنفيذ 239 مبنى عاما موزعا على المشروعات السكنية منها 17 مبنى في (صباح الأحمد) و 74 مبنى في مشروع المساكن الميسرة ومبنى واحد في (خيطان الجنوبي) واثنان في (سعد العبدالله) وواحد في (جابر الأحمد) إضافة إلى 131 مبنى في مدينة المطلاع و 13 مبنى في (جنوب عبدالله المبارك).

وبالنسبة الى العقود الهندسية قال الرويح إن المؤسسة وقعت الشهر الماضي عقودا لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 10 محطات تحويل رئيسية بجهد (132/11 ك.ف) في الضواحي N1 وN3 وN5 وN11 ضمن مشروع (جنوب صباح الأحمد) إضافة إلى عقد مماثل لتنفيذ 10 محطات تحويل في الضواحي N2 وN4 وN6 بالمشروع نفسه ما يدعم الشبكة الكهربائية في المناطق السكنية الجديدة.

وحول الخدمات التي قدمتها المؤسسة خلال أكتوبر الماضي أوضح أن إجمالي الخدمات بلغ 43634 خدمة إسكانية مقدمة للمواطنين عبر إدارة خدمة المواطن موزعة بين 25671 خدمة إلكترونية عبر تطبيق (سهل) والموقع الإلكتروني و3372 معاملة في مراكز الاستقبال بالمبنى الرئيسي و997 في المراكز الخارجية بالإضافة إلى 14591 خدمة اتصال عبر مركز التواصل وخدمة (Chatbot).

وبين أن المؤسسة تتابع تسليم شهادات (لمن يهمه الأمر) الخاصة بأذونات البناء حيث سلمت في (خيطان) 1420 شهادة من أصل 1448 وفي (جنوب عبدالله المبارك) سلمت 3248 شهادة من أصل 3260 بينما سجلت مدينة المطلاع أكبر عدد من القسائم المسلمة بإجمالي 27758 من أصل 28288 قسيمة.

وأكد الرويح ‎استمرار المؤسسة في دفع عجلة العمل بالمشروعات الكبرى والحفاظ على نسب الإنجاز المتقدمة في المدن الجديدة وتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع خطط الدولة لدعم الرعاية السكنية وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.