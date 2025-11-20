دولة الكويت تدين بشدة دخول رئيس وزراء الاحتلال للأراضي المحتلة في سوريا

العلم الكويتي

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مع عدد من مرافقيه للأراضي المحتلة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في تعد سافر لسيادة سوريا على أراضيها وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت (الخارجية) في بيان لها التأكيد على دعم دولة الكويت التام لاستقلال الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسيادتها على كافة أراضيها مشددة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته عبر ضمان الامتثال التام لقرارات الشرعية الدولية لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974 وتدعو في الوقت ذاته للحيلولة دون استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية وسائر دول المنطقة.