وزارة الداخلية تنظم حفل تخريج الدفعة الأولى من المفرج عنهم ضمن مبادرة “ساندهم”

وزارة الداخلية

نظم قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية حفل تخريج الدفعة الأولى من المفرج عنهم المنتسبين للمبادرة الوطنية (ساندهم) التي ضمت 86 خريجا برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الخميس إن الحفل أقيم بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس ورئيس قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل.

وأكد اللواء الدواس وفق البيان أن مبادرة (ساندهم) تجسد حرص الوزارة على دعم البرامج الهادفة إلى رعاية المفرج عنهم مما يمكنهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع مثمنا الجهود المشتركة التي أسهمت في نجاح هذا البرنامج الوطني وتوفير بيئة داعمة للمستفيدين منه.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد أسامة الماجد أن مبادرة (ساندهم) تمثل نموذجا وطنيا يعكس الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وتترجم رؤية الوزارة في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يهيئ الخريجين للاندماج الإيجابي في المجتمع والاعتماد على الذات.

وأوضح البيان أن الحفل تخللته كلمات لكل من رئيس مجلس إدارة جمعية (إنسان) الخيرية الشيخ الدكتور عثمان الخميس وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسد حفيظ ممثلا عن الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت وعضو اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان خالد الأرملي وممثل جمعية البناء البشري اللواء ركن متقاعد فهد العبيد.

وأضاف أن المتحدثين عبروا عن سعادتهم بتخرج هذه الدفعة من الشباب الذين أتموا برامج التأهيل وأشادوا بجهود وزارة الداخلية في تنفيذ المبادرة وما وفرته من بيئة محفزة للتعاون مع الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مؤكدين أن ما تحقق من نتائج يعكس نجاح العمل المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأكدت (الداخلية) بحسب البيان أن رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبرامج الإصلاح والتأهيل وحرصها على توفير فرص حقيقية لتمكين المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية.

وشهد الحفل تكريم الخريجين والفرق والجهات المشاركة تقديرا لدورهم في نجاح المبادرة وما بذلوه من جهود لدعم برامج التأهيل وإعادة الدمج وسط أجواء عكست روح التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

يذكر أن مبادرة (ساندهم) أحد البرامج التطويرية التي تتبناها وزارة الداخلية لدعم مسار العمل الإصلاحي من خلال تعزيز الشراكات المجتمعية وتوفير بيئة داعمة للمفرج عنهم تسهل انتقالهم إلى حياة مستقرة بعد الإفراج وتركز على بناء مسارات عملية تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بما يساندهم في مواصلة حياتهم بصورة إيجابية تواكب متطلبات المجتمع.