“السكنية” تطلق خدمة تقديم طلب بدل الإيجار عبر تطبيق “سهل”

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تتيح للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية تقديم طلب الحصول على بدل الإيجار للفئات التي تنطبق عليها الشروط ولم يسبق لها التقدم بطلب سابق سواء بسبب حصولهم عليه من جهة العمل في الماضي أو لامتلاكهم قسيمة خاصة لم يتم البدء ببنائها بعد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إن خدمة طلب بدل الإيجار تأتي ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي توفرها عبر تطبيق (سهل) ليصل عدد خدماتها المتاحة إلى 33 خدمة إلكترونية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكدت وجود فريق مختص بخدمات تطبيق (سهل) في بهو المؤسسة لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم حول كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية.