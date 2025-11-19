وزير الدفاع: تعزيز الجوانب الاجتماعية والترفيهية لمنتسبي الوزارة العسكريين والمدنيين

وزير الدفاع يفتتح المخيم الربيعي لوزارة الدفاع

افتتح وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأربعاء المخيم الربيعي لوزارة الدفاع موسم (2025-2026) في منطقة صبحان وذلك في إطار حرص الوزارة على “تعزيز الجوانب الاجتماعية والترفيهية لمنتسبي الوزارة من الهيئتين العسكرية والمدنية”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن مراسم الافتتاح شهدت إقامة عرض لفرقة الجيش الكويتي للفنون الشعبية أعقبه قيام وزير الدفاع بجولة ميدانية داخل مرافق المخيم الربيعي والتوسعة الجديدة لهذا الموسم.

وأوضحت أن وزير الدفاع اطلع على ما يتضمنه المخيم الربيعي من خدمات ترفيهية وأنشطة اجتماعية متنوعة لمنتسبي الوزارة وعائلاتهم.

وأعرب وزير الدفاع وفق البيان عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فريق العمل والقائمين على تنظيم المخيم الذي يأتي في إطار حرص وزارة الدفاع على تعزيز الجوانب الاجتماعية والترفيهية لمنتسبيها من الهيئتين العسكرية والمدنية وتوفير بيئة مناسبة لقضاء أوقات مميزة تسهم في رفع الروح المعنوية لهم.

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش وأعضاء الهيئة الإدارية في وزارة الدفاع.