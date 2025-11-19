الداخلية: ضبط 6 متهمين في عدة مناطق بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 6 من المتهمين بعدة مناطق في البلاد بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك في إطار الجهود المكثفة لمكافحة آفة المخدرات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حول تفاصيل الضبط أنه بعد ورود معلومات دقيقة عن أنشطة مشبوهة بقيام المتهمين بحيازة وترويج مواد مخدرة تم تشكيل فريق ميداني متخصص للمتابعة والرصد أسفر عن ضبطهم في عدة مناطق وبحوزتهم المضبوطات.

وأشارت الى أن إجمالي المواد المخدرة بلغ 3 كيلو غرامات من مادة الشبو و 100ر5 كيلو من مادة الماريغوانا و 115 غراما من مادة الحشيش و 6 غرامات من مادة الكوكايين إضافة الى 6200 حبة كبسولة متنوعة من المواد المخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.

وبينت أن المتهمين اقروا بحيازتهم للمواد بقصد الاتجار والتعاطي وتمت إحالتهم والمضبوطات لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية وبلا تهاون في مواجهة آفة المخدرات بجميع أشكالها وملاحقة مروجيها وممتهني الإتجار بها عبر عمليات أمنية مستمرة وإجراءات صارمة تهدف إلى حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره وترسيخ بيئة آمنة خالية من هذه السموم التي تهدد أبناء الوطن.