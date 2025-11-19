وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز علاقات البلدين وتطويرها بمختلف المجالات

وزير الخارجية عبداللة اليحيا يبحث مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني سبل تعزيز علاقات البلدين وتطويرها بمختلف المجالات

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق له بمناسبة زيارته إلى دولة الكويت حيث تم بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم أيضا مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.