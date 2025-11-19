“بوبيان” ينظم النسخة الثامنة من معرض المشاريع التطويرية “Lean Gallery Walk”

عادل الماجد متوسطاً قيادات بوبيان التنفيذية والموظفين المشاركين في المعرض

نظّم بنك بوبيان النسخة الثامنة من المعرض السنوي للمشاريع التطويرية – “Lean Gallery Walk”، الذي شهد هذا العام تقديم 10 مشاريع تطويرية متميزة، نفذها موظفو البنك من مختلف الإدارات، وذلك انطلاقاً من التزامه بترسيخ ثقافة التحسن المستمر وتعزيز التطوير والابتكار في بيئة العمل.

وجرى افتتاح المعرض بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، السيد عادل عبدالوهاب الماجد، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة، عبدالسلام الصالح، ورئيس مجموعة إدارة المخاطر، د. بدر الهاشل، ورئيس مجموعة متابعة الالتزام والحوكمة، منى الدعيج، ورئيس مجموعة التدقيق الداخلي، بشرى الوزان، ومساعد المدير العام لإدارة التغيير عبدالله الحسينان، إلى جانب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم عبدالله بوقماشة، ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، وعدد من القيادات التنفيذية من البنك.

وخلال المعرض، قدمت الفرق المشاركة من الموظفين عروض تفاعلية، شملت شرح تفصيلي للمشاريع ونتائجها، والإجابة على استفسارات الحضور، إلى جانب مشاركة مشروع خاص من “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي” ضمن إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الحسينان “في بوبيان، نؤمن أن التطوير جزء أساسي من ثقافتنا المؤسسية. وهو ما لمسناه من خلال أفكار المشاريع التي قدمها موظفينا، والتي تُسهم وبشكل مباشر في رفع جودة الخدمة وتسريع الإنجاز وتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا.”

وأضاف أن معرض المشاريع التطويرية – “Lean Gallery Walk” الذي يُقام بصورة سنوية، يُجسد التوجه الاستراتيجي لبنك بوبيان نحو تحسين العمليات باستمرار، من خلال تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية قابلة للقياس، تسهم في بناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة وابتكاراً.

وأكد الحسينان على اعتزاز البنك بجهود الموظفين ومبادراتهم المتميزة هذا العام، مشيراً إلى استمرار العمل على تمكين المزيد من الفرق المشاركة في التطوير وصنع الأثر المؤسسي الملموس الذي ينعكس على ثقة ورضا العملاء.

وأشار إلى أن منهجية الإدارة الرشيقة – “Lean” تُركز على رفع الكفاءة وتقليل الهدر، إلى جانب تمكين الموظفين من المشاركة الفعلية في تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر مرونة وجودة، بما يُسهم في تحقيق أهداف بوبيان المؤسسية ودعم مسيرة النمو المتواصل.”

وأكد الحسينان أن تنظيم المعرض بشكل سنوي يُشكل دافعاً نحو تعميم ممارسات التحسين المستمر داخل الإدارات، من خلال تحويل التحديات التي يواجها الموظفون خلال أداء مهامهم اليومية إلى مشاريع يتم تنفيذها وتحقق تأثيراً إيجابياً في تطوير وتسريع آلية العمل، بما يرسخ موقع البنك كمؤسسة مالية رائدة في التميز التشغيلي والتحسين المؤسسي في الكويت.

منهجية “Lean” في بوبيان

منهجية الإدارة الرشيقة – “Lean” تعد نهج عالمي، تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها و تقليل التكاليف من خلال تقليل عوامل الهدر والتركيز على خدمة العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات. وتعتمد إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان على تدريب مجموعات من الموظفين سنوياً على تطبيق هذه المنهجية ومتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية وفق معايير مهنية عالية، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم تقديم خدمات مصرفية أفضل وأكثر مرونة لعملاء البنك.