الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أهمية قرار مجلس الأمن بإنشاء القوة الدولية للاستقرار في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة “خطوة مهمة” في توطيد اتفاق إيقاف إطلاق النار مشددا على ضرورة ترجمة هذا الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة ومطلوبة بشكل عاجل على الأرض.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي التزام الأمم المتحدة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار وتكثيف المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود لدفع الأطراف نحو المرحلة التالية من إيقاف إطلاق النار.

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة داعيا إلى المضي قدما نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة السابقة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد مساء أمس الاثنين قرارا – مقدما من الولايات المتحدة – يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة وتتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة.