وزير الإعلام: اختيار عُمان ضيف شرف معرض الكويت الدولي الـ48 للكتاب يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

لقطة جماعية

قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن اختيار سلطنة عمان لتكون ضيف شرف معرض الكويت الدولي الـ48 للكتاب يعكس عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأضاف الوزير المطيري في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش استقباله وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله الحراصي لدى وصوله البلاد لحضور فعاليات افتتاح المعرض إن هذا الاختيار يؤكد العمق الثقافي والإرث الحضاري العريق لسلطنة عمان الشقيقة.

وبين أن مشاركة سلطنة عمان تكسب المعرض أيضا قيمة معرفية وإنسانية كبيرة لما لها من إنتاج فكري وإبداع أدبي يعكس ثراء الثقافة العمانية وتنوعها.

وتقام الدورة الـ48 للمعرض برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (عاصمة الثقافة.. وطن الكتاب) وتأتي تزامنا مع اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 وتستمر فعالياتها من 19 حتى 29 نوفمبر الجاري.