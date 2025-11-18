بنك الخليج يدعم حملة "لنكن على دراية "عبر تلفزيون الكويت

في إطار دعمه المتواصل لحملة “لنكن على دراية”، شارك بنك الخليج في برنامج ليالي الكويت على تلفزيون الكويت، ممثلاً بالمدير التنفيذي في إدارة التسويق، مهدي سليمان، ومساعد المدير في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية، منال الكندري، وذلك بهدف توعية الجمهور بالمخاطر المتنوعة لعمليات الاحتيال الإلكتروني، والتعريف بحقوقهم وواجباتهم المصرفية، وأنواع التمويل المختلفة، وأهمية تعزيز مفهوم التوفير والادخار داخل المجتمع.

وأشار سليمان إلى أن حملة “لنكن على دراية” تمثل مسؤولية مجتمعية أساسية لبنك الخليج، نظراً لكونها تمس مختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار، موضحاً أن البنك يحرص على إيصال رسائله التوعوية للجميع من خلال إعداد محتوى مخصص لكل فئة، مع التركيز على توعية الشباب، وذلك باستخدام مختلف القنوات الرسمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والأفرع، والتلفزيون، والإذاعة، والصحف.

وأضاف سليمان أن المحتالين باتوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في تنفيذ عمليات الاحتيال، من خلال تقليد الأصوات، محذراً من الرد على المكالمات الواردة من جهات مجهولة، إذ يهدف المحتالون إلى تسجيل صوت الضحية للتواصل مع معارفه وطلب تحويلات مالية.

ومن جانبها، أوضحت منال الكندري أن محاولات الاحتيال تزداد خلال فترة الصيف ومواسم السفر، مستغلّين انشغال الناس بحجوزات السفر والفنادق لإرسال روابط دفع وهمية، إضافة إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة لحجز تذاكر السفر، واستخدام تقنيات الـ eSIM لسرقة البيانات المصرفية. وأكدت حرص البنك على تكثيف حملاته التوعوية خلال هذه الفترات لحماية العملاء.

وقدمت الكندري مجموعة من النصائح المهمة للعملاء، أبرزها:

تجاهل أي رسالة أو اتصال يطلب بياناتك المصرفية أو الشخصية مهما كان مصدره، وعدم مشاركة أي معلومات قبل التأكد شخصياً من الجهة.

تجنب استخدام شبكات الـ Wi-Fi العامة في المطارات أو المجمعات التجارية—عند الدخول إلى تطبيق البنك، لأنها قد تُستغل لسرقة البيانات.

في حال الاشتباه بأي عملية دفع مجهولة، يمكن للعميل إيقاف بطاقته فوراً عبر تطبيق بنك الخليج أو الاتصال بخدمة العملاء.

وفي ختام اللقاء، شددت الكندري على أن أي جهة رسمية لن تطلب من العملاء مشاركة معلوماتهم الشخصية أو المصرفية، فيما دعا سليمان الجمهور إلى متابعة حسابات بنك الخليج وحملة «لنكن على دراية» للبقاء على اطلاع بأحدث الرسائل التوعوية.

يذكر أن بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت قد أطلق الحملة التوعوية المصرفية الموجهة للجمهور بعنوان “لنكن على دراية” منذ عام 2021 لتعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على انجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني.