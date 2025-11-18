افتتاح “مركز الابتكار” برعاية بوبيان بجامعة “عبدالله السالم” كحاضنة لتعزيز التعليم والابتكار لدى الشباب الكويتي

عبدالله التويجري وأ.د. منى الأحمد ود. موضي الحمود والقيادات من بوبيان وجامعة عبدالله السالم

في خطوة جديدة تؤكد الالتزام بدعم التعليم وتعزيز الابتكار بين الشباب الكويتي، أعلن كلاً من بنك بوبيان وجامعة عبدالله السالم عن افتتاح “مركز الابتكار” برعاية بوبيان، بهدف توفير بيئة تعليمية متطورة تُمكّن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع عملية تخدم مستقبل الكويت.

وشهد الافتتاح حضور كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، ومدير جامعة عبدالله السالم، أ.د. منى الأحمد، إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك، عبدالله المحري، ورئيس مجموعة البيانات، عبدالله النصف، ومساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، والأمين العام لجامعة عبدالله السالم، د. عادل الحسينان، ونائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار، أ.د. فواز العنزي، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والإدارية من الجانبين.

ويضم المركز عدداً من المرافق المتطورة، تشمل قاعة تدريب متكاملة، ومساحات عمل مفتوحة، ومعامل للطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركز بودكاست مجهز، مما يجعله بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التعلم والبحث والتطبيق العملي، وتتيح للطلبة فرصة استكشاف أفكار جديدة وتطبيقها في بيئة عملية، بما يعزز تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية.

مركز الابتكار .. تعاون بنّاء

وبهذه المناسبة، قال التويجري “يسعدنا أن نجتمع اليوم للإعلان عن افتتاح مركز الابتكار في جامعة عبدالله السالم، الذي يأتي برعاية من بنك بوبيان، ليمثل انطلاقة جديدة لتعاون بنّاء بين الجانبين، نهدف من خلاله إلى دعم التعليم الحديث وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وبناء نموذج أكاديمي متطور قائم على الإبداع والابتكار.”

وأضاف “نحن في بنك بوبيان نؤمن أن الاستثمار في العقول الشابة والتعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الكويت وصناعة قادتها. ومن خلال هذه الخطوة، نواصل تعزيز دورنا كشريك رئيسي في تمكين الشباب ومنحهم فرصاً تؤهلهم للتفوق في مجالات دراستهم، وتساعدهم على خوض مسار سوق العمل مستقبلاً بكل ثقة.”

وأوضح التويجري أن تأسيس “مركز الابتكار” برعاية بوبيان يجسد نموذجاً جديداً للتعاون بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، يجمع الطموح الشبابي بالدعم المؤسسي، والذي يأتي ضمن استراتيجية بنك بوبيان الهادفة إلى دعم التميز في التعليم العالي وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، عبر تزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

لقطة جماعية لقيادات الجانبين عقب افتتاح “مركز الابتكار”

وأكد أن جامعة عبدالله السالم تُعد من أهم المؤسسات التعليمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأن هذه الشراكة تتيح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات وتطوير المشاريع الأكاديمية، مشيراً إلى أن بنك بوبيان من أبرز المؤسسات المالية الرائدة في تطوير الخدمات والحلول الرقمية والتقنيات المصرفية، بما يجعله خياراً مفضلاً لطلبة الجامعات الراغبين في خوض تجارب عملية تربط بين الجانب الأكاديمي بالواقع التطبيقي.

وأعرب التويجري عن ثقته بأن المركز سيكون بيئة محفزة تجمع الأفكار بالفرص، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية ومشاريع تطبيقية تُسهم في بناء جيل مبتكر قادر على قيادة التغيير الإيجابي.

وأكد أن “بوبيان” سيواصل تعزيز شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لدعم الكفاءات الوطنية الطموحة، وتشجيع الطلبة على تطوير مهاراتهم ضمن بيئة تعليمية متطورة تحتضن الإبداع وتحتفي بالأفكار الجديدة.

بيئة تعليمية متطورة

من جانبه، أكد أ.د. فواز العنزي أن افتتاح “مركز الابتكار” في جامعة عبدالله السالم برعاية بوبيان، يجسّد التزام الجامعة ببناء بيئة جامعية محفّزة على الإبداع والابتكار والتطوير، وتربط بين التعليم والتجربة، وبين الفكرة والتطبيق العملي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً للرؤية المشتركة للطرفين في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب من الطلبة والباحثين لتطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ريادية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف رؤية دولة الكويت2035.

وأوضح أ.د. العنزي أن المركز صُمم ليكون مساحة مفتوحة تهيئ البيئة الجاذبة الداعمة للأفكار والمبادرات لمنتسبي الأسرة الجامعية من أعضاء هيئة أكاديمية وموظفين وطلبة بإشراف ممثلي مركز الابتكار، وتمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية من خلال ما يوفّره من أدوات وبرامج حديثة.

وأضاف أن المركز يتيح أيضاً عقد جلسات عمل وتطوير مهارات في بيئة تجمع الكفاءات من داخل الجامعة وخارجها، مما يجعله مساحة للتعلّم المشترك والتفاعل بين مختلف التخصصات. مشيراً إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى تحفيز التفكير الجماعي، وتبادل الخبرات، وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، علاوةً على الجمع بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات العملية التي تواكب آخر المستجدات والتطور في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأكد أن الاستثمار في هذا المركز هو استثمار في رأس المال البشري وفي بناء كوادر وطنية فعالة قادرة على الإبداع، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك بوبيان يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين المؤسسات العلمية والأكاديمية والقطاع الخاص، ويعكس حرص الجانبين على دعم التعليم والابتكار كمحرك رئيسي للتنمية.

وتوجه أ.د. العنزي بالشكر والامتنان باسم جامعة عبدالله السالم وقطاع التخطيط والتميز المؤسسي والابتكار على الدعم والمساهمة الفعالة التي قدمها بنك بوبيان لتنفيذ هذا المشروع، آملاً أن يحقق الثمار المرجوة لكلا الطرفين.