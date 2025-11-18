فلسطين ترحب باعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن مستقبل غزة

مجلس الأمن

رحبت فلسطين اليوم الثلاثاء باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في القطاع وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئاسة الفلسطينية القول في بيان إن دولة فلسطين “تؤكد ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم”.

وأبدت استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى “إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية”.

وجددت دولة فلسطين وفق البيان تأكيد جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وتقدمت بالشكر لجميع الدول التي أعربت عن جاهزيتها للعمل معها والأطراف المعنية من أجل إسناد جهودها والشعب الفلسطيني نحو نهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال انطلاقا من سعيها إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر اليوم مشروع قرار بشأن مستقبل قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار بأغلبية كبيرة إذ صوت 13 عضوا لمصلحة القرار وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي بعد عامين من الحرب في غزة ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافقت عليه حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كمرحلة أولى والتي لم تنته بعد.

وبموجب هذه المرحلة أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مئات الأسرى الفلسطينيين فيما أفرجت (حماس) في يوم واحد عن أسرى الاحتلال الأحياء وعن جثث أسرى آخرين والتي لم تكتمل بعد بسبب الدمار الهائل الذي أحدثته حرب الإبادة.

ويقضي مشروع القرار بإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع وإنشاء هيئة إدارية انتقالية تتولى العمل في غزة.

وبحسب خطة الرئيس الامريكي فإن القوة الدولية ستقوم بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية بالتشاور مع كل من مصر والأردن بالاضافة الى توفير الأمن الداخلي والمساعدة في تأمين المناطق الحدودية إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا.