الحرس الوطني: افتتاح العيادات المسائية في معسكر التحرير

افتتاح العيادات المسائية في معسكر التحرير

افتتح سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس العيادات المسائية في معسكر التحرير لخدمة الضباط المتقاعدين وضباط الحرس، وذلك بحضور كبار القادة .

وأكد سعادة وكيل الحرس الوطني أن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات قيادة الحرس الوطني ممثلة في معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ فيصل نواف الاحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وتأكيداً على التزام الحرس الوطني بتوفير الرعاية الصحية المتقدمة لضباط الحرس الوطني والضباط المتقاعدين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة خطوة استثنائية تعكس الدور الريادي للحرس الوطني في خدمة منتسبيه، وتقديراً لما قدمه الضباط المتقاعدون أثناء خدمتهم من خلال توفير الرعاية الصحية لهم.

يشار إلى أن استقبال عائلات الضباط والضباط المتقاعدين في الحرس الوطني يكون خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً وفق الضوابط والتعليمات التنظيمية من مديرية الخدمات الطبية.